Projeto Rolezinho de Bengala realiza passeio cultural à Pinacoteca de São Paulo

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta quinta-feira (24) mais uma edição do projeto Rolezinho de Bengala, que levou uma turma de alunos com deficiência visual assistida pelo projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) à Pinacoteca de São Paulo, na capital paulista. A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão visa a apresentar aos participantes os equipamentos e os espaços públicos e proporcionar atividades culturais e de lazer, visando â autonomia e a inclusão.

“Garantir o acesso à cultura é uma forma poderosa de promover autonomia, autoestima e pertencimento. Esta visita à Pinacoteca mostra que a arte pode e deve ser acessível a todos”, disse a subsecretária Mayara Maia.

Acompanhados por servidores da subsecretaria e por monitores da Pinacoteca, os integrantes exploraram esculturas no espaço externo e visitaram exposições de arte com relevos táteis das obras e com QR codes com audiodescrições de obras. Destaques para a maquete do edifício da Pinacoteca e para o relevo tátil da pintura Abaporu, da artista modernista Tarsila do Amaral, que os participantes puderam conhecer.

Desde 2019, Zilma Dias de Oliveira, de 60 anos, participa do Peis, pois tem baixa visão. Moradora da Vila Rio de Janeiro, ela pesquisou na internet sobre o local e com sua bengala verde, chegou à Pinacoteca utilizando-se de ônibus e metrô. Gostou do passeio e agora pretende levar os netos para conhecer a Pinacoteca.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Peis

O projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), oferece treinamento de orientação e mobilidade, soroban (cálculos matemáticos) e aulas de Braille (leitura e escrita). Além disso promove o Clube do Livro, com leituras de obras por meio chamadas de áudio pelo WhatsApp e o Rolezinho de Bengala, com visitas guiadas.

Instituído pela lei municipal 7.881/2020, o Peis tem como objetivo o empoderamento da pessoa com deficiência visual para garantir seus direitos e a convivência em sociedade com maior autonomia, além de prepará-la para o ambiente profissional, ampliando suas possibilidades de atuação.

Interessados em participar podem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685 ou na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), localizada à rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo.