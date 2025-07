População terá atendimento em quatro UBSs neste sábado pelo programa Saúde Toda Hora

Neste sábado (26), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Vila Fátima, Jardim Primavera, Marinópolis e Jurema pelo programa Saúde Toda Hora, para ampliar o acesso da população aos serviços de atenção primária.

Entre os serviços disponíveis nas unidades estão vacinação, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), dispensação de medicamentos e recebimento de remédios vencidos ou em desuso para o descarte correto.

Também serão realizados atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família, consultas médicas e exame preventivo de Papanicolau. Para esses dois últimos serviços é necessário agendamento prévio, que pode ser feito presencialmente ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Outro destaque da programação são as ações educativas promovidas nas unidades em alusão ao Julho Amarelo, campanha dedicada à prevenção e combate às hepatites virais. As atividades, costumeiramente realizadas na sala de espera, buscam conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, especialmente das hepatites dos tipos B e C, que podem evoluir de forma silenciosa e causar danos graves ao fígado.

Serviço:

UBS Vila Fátima: Rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Primavera: Rua Gama, 72, Parque Primavera

UBS Marinópolis: Rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Jurema: Rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações