Feira do Circuito das Malhas chega a Guarulhos com o melhor da moda inverno e ótimos preços

De 25 de julho a 3 de agosto, Guarulhos recebe um dos eventos mais esperados da estação. A Feira do Circuito das Malhas está localizada no Piso 1 do Parque Shopping Maia com uma grande variedade de roupas que combina qualidade e preço baixo.

O guarulhense poderá aproveitar peças de marcas vindas direto de Monte Sião, Jacutinga, Serra Negra e região, que trouxeram para a cidade itens de tricô, lã, couro, moda executiva, acessórios e muito mais e tudo a preço de fábrica.

São mais de 40 expositores que trouxeram para Guarulhos blusas, calças, saias, moda masculina, além de pijamas, moda infantil e acessórios para deixar o seu inverno mais quente. “Apostamos que Guarulhos vai nos receber bem e a feira será um sucesso”, afirmou a idealizadora e coordenadora da feira, Sonia Sodré.

A solidariedade também faz parte da Feira do Circuito das Malhas, já que parte da renda será revertida ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc).

Serviço:

Feira do Circuito das Malhas

De 25/07 a 03/08

Todos os dias das 13h às 20h

Parque Shopping Maia – Espaço de Eventos, Piso 1

@feiradocircuitodasmalhas

Petfriendly