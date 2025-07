Centro Pop realiza arraiá com música e comidas típicas para pessoas em situação de rua

O Centro Pop I, localizado na Rua Salvador Gorgone, 4, Vila Progresso, promoveu a tradicional Festa Julina com o animado “Arraiá do Centro Pop”, proporcionando um dia de confraternização e alegria para os usuários da unidade. A festividade contou com a participação de cerca de 80 pessoas em situação de rua, que aproveitaram o evento repleto de momentos de integração, diversão e celebração.

O ambiente acolhedor foi preenchido com músicas típicas, decoração junina e uma vasta variedade de comidas, como cachorro-quente, bolo de milho, bolo de cenoura, caldo, canjica, arroz doce, doce de abóbora, milho verde, pipoca, quentão sem álcool e refrigerantes. Para completar a experiência, os participantes também receberam kits com docinhos, criando uma atmosfera de acolhimento e festividade.

O grande destaque do dia foi o karaokê, que contou com o apoio técnico e de sonorização da Secretaria de Cultura de Guarulhos. A atividade possibilitou que os participantes expressassem seus talentos e protagonismo, revelando cantores surpreendentemente afinados e carismáticos, emocionando e divertindo todos os presentes.

O Arraiá do Centro Pop já se consolidou como uma atividade tradicional no calendário da unidade e representa uma importante ação de fortalecimento de vínculos. Além de promover momentos de lazer e cultura, o evento tem como objetivo valorizar o protagonismo pessoal dos usuários, proporcionando um ambiente de respeito e dignidade.

O Centro Pop I é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade oferece serviços como café da manhã, espaços para higiene pessoal e lavagem de roupas, atividades socioeducativas e acompanhamento psicossocial, além de realizar a articulação com a rede socioassistencial de Guarulhos, com o intuito de garantir os direitos e promover a cidadania da população em situação de rua.

Mais do que uma festa, o Arraiá se consolidou como uma oportunidade de reforçar o papel acolhedor e inclusivo do Centro Pop, deixando uma bonita memória de união e reafirmando o compromisso com políticas públicas voltadas à dignidade e à transformação social.