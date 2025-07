Prefeitura de Guarulhos abre inscrições gratuitas para 2º Encontro sobre Abelhas Nativas

O Centro de Educação Virgínia Ranali, ao lado do Bosque Maia, receberá no dia 16 de agosto, a partir das 8h, o 2º Encontro sobre Abelhas Nativas de Guarulhos. O evento contará com a presença de especialistas no tema, que apresentarão palestras, rodas de conversa e atividade intertiva com as colmeias do local.

O encontro tem participação livre e gratuita, porém as vagas são limitadas. Interessados terão entre os dias 1º e 14 de agosto para se inscrever por e-mail [email protected] ou telefone 11 2475-9858.

Confira a programação:

8h00 – Recepção dos participantes

8h30 – Abertura oficial

9h – Palestra 1 – Tema: Ciclo de Vida e Organização das Colônias de Abelhas Nativas Palestrante: Wanda Ziviani Alcantara – Conexão Abelhudos

10h – Palestra 2- Tema: Diversidade de Abelhas Nativas e as Espécies Mais Produtoras Palestrante: Prof. Celso Barbieri Jr – USP Leste

11h – Palestra 3 – Tema: Panorama da Meliponicultura no Brasil

Palestrante: Flávio Yamamoto – Coleção Abelhas

12h00 – Roda de conversa com espaço aberto para perguntas, trocas de experiências e encaminhamentos futuros.

14h – Conhecendo as Abelhas Nativas com exposição interativa

Facilitador: Dylan Biemann e equipe – BioSustent Local: Viveiro

14h – Oficina: Iscas e Atrativos para Captura de Enxames

Facilitador: Gustavo F. Andrade – Fundação Florestal Local: Viveiro

14h – Oficina: Jardins para polinizadores em pequenos espaços

Facilitador: Jaílson A. dos Santos – Ciclo Vida Local: Orquidário Municipal