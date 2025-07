Fracalanza recebe espetáculos gratuitos do projeto Teatro nos Parques

Aliar a cultura, o entretenimento e o lazer à formação de cidadania e responsabilidade social estão entre os objetivos do projeto Teatro nos Parques, que no próximo domingo (3) trará os espetáculos “Bichos Vermelhos”, com a Cia PIA Fraus, às 11h, e “Universo Bisgoio”, com a Cia Pé de Chinelo às 16h, ao Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre.

“Bichos Vermelhos” é um espetáculo teatral que transcende os limites da realidade, uma jornada surreal pelo universo da imaginação. Nesse espetáculo, a Cia PIA Fraus combina elementos de fantasia, poesia, crítica social e transporta o público para um mundo onde animais vermelhos ganham vida e voz, explorando questões profundas sobre identidade, pertencimento e liberdade. Cada cena é uma obra de arte em movimento, mergulhando os espectadores em um turbilhão de emoções e reflexões, uma experiência teatral única e transformadora, na qual o inesperado é apenas o começo.

“Universo Bisgoio” é um espetáculo que celebra o poder do encontro, do riso e do brincar. Palhaço Bisgoio, viajante do mundo, com sua caixa de viagem cria profunda relação de comicidade com o público, através de objetos diversos, habilidades circenses e sua lógica de mundo um tanto excêntrica e contagiante. Esse espetáculo é um belo convite para apreciar o momento presente e seus frutos maravilhosos.

Teatro nos Parques

Desde sua criação em 2009, o Teatro nos Parques tem se dedicado a planejar e executar projetos de teatro, circo e cultura popular acessíveis a todas as idades, em espaços abertos e teatros municipais com acessibilidade garantida para toda a população.

Em sua 17ª edição, o Teatro nos Parques tem produção Casa das Ideias e Estima Cultural, realizado com recursos do ProAC, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio da Gerdau, que apoia o evento desde 2011, e apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos.

Acompanhe a programação completa com as 22 temporadas do Teatro nos Parques em 2025 pelo site www.teatronosparques.com/.

O Parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, s/nº, na Vila Augusta.