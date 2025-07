Evento solidário do Moto Clube Falcões arrecada 9 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Guarulhos

Entre 24 e 27 de julho, o Espaço Inter recebeu um grande evento promovido pelo Moto Clube Falcões, com apoio do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos. Foram quatro dias de intensa mobilização — da montagem à desmontagem da estrutura — com muita música, alegria e confraternização, reunindo motociclistas de diversas partes do Brasil.

Mais do que um encontro de apaixonados por motocicletas, o evento teve um propósito nobre: a solidariedade. Durante a programação, foram arrecadadas 9 toneladas de alimentos, que serão distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

O Fundo Social agradece imensamente ao Moto Clube Falcões pela parceria e a todos que participaram desta grande corrente do bem. A presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, destacou a importância da iniciativa.

“Essa união entre o Moto Clube Falcões e o Fundo Social mostra que, quando juntamos forças, conseguimos transformar a vida de muitas famílias. Nossa gratidão a todos que se empenharam para fazer esse evento acontecer e, principalmente, por levar esperança a quem mais precisa”, ressaltou.

A ação reforça como parcerias entre a sociedade civil e o poder público podem gerar resultados concretos e impactar positivamente a vida de quem mais precisa.