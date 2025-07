Prefeitura reforça ações de combate no Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais

Nesta segunda-feira (28), Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, a Prefeitura de Guarulhos chama a atenção da população para a importância da prevenção, testagem e tratamento das hepatites B e C, doenças silenciosas que podem evoluir de forma grave se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo, causando danos graves ao fígado, como cirrose e câncer hepático.

As hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C, e seus sintomas gerais incluem cansaço, febre, mal-estar, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

A hepatite A, geralmente transmitida por água ou alimentos contaminados, costuma ser benigna e tem cura. Já as hepatites B e C são transmitidas pelo contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas ou da mãe para o bebê durante o parto. Ambas podem evoluir para formas crônicas e provocar sérias complicações, muitas vezes sem apresentar sintomas nas fases iniciais.

Em Guarulhos, entre 2020 e 2024 foram registrados 708 casos confirmados de hepatites virais. A maior parte dos diagnósticos foi de hepatite C (474), seguida da hepatite B (187) e da hepatite A (47). A C afetou principalmente pessoas de 40 a 69 anos, enquanto a B foi mais comum entre os 30 e 69 anos. Os dados são do boletim epidemiológico de 2024, divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde no último dia 15.

Para conter o avanço dessas infecções, a Secretaria da Saúde mantém a testagem rápida como prioridade. Para facilitar o acesso da população, os testes rápidos para as hepatites B e C estão disponíveis em todas as UBS, UPAs, Prontos Atendimentos (PA) e também nos serviços especializados em HIV/Aids e hepatites virais do município: o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) e o SAE Carlos Cruz (Serviço de Atendimento Especializado). As vacinas para as hepatites A e B também são oferecidas nessas unidades. Já o tratamento para as hepatites B e C é realizado no CTA e no SAE Carlos Cruz.

A prevenção e o controle das hepatites virais são abordados por meio de programas municipais de saúde, que disponibilizam testagem e tratamento gratuitos, vacinação e ações de educação que visam esclarecer a população sobre formas de transmissão, sintomas e formas de prevenção.

Entre essas ações, destaca-se o rastreamento da hepatite B em gestantes, fundamental para prevenir a transmissão da mãe para o bebê durante o parto. Caso o resultado do exame seja positivo, são adotadas medidas imediatas para proteger o recém-nascido, como a aplicação da vacina e da imunoglobulina específica (HBIG) nas primeiras 12 horas de vida. Além disso, a vacina pentavalente, que protege contra a hepatite B, segue como prioridade para crianças menores de um ano, garantindo proteção desde os primeiros meses de vida.

Vale ressaltar que Guarulhos integra o esforço nacional para reduzir em 90% os novos casos de hepatites virais até 2030, conforme compromisso assumido com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para que essa meta seja alcançada, a participação da população é fundamental. Medidas como manter a vacinação em dia, evitar o compartilhamento de objetos cortantes, praticar sexo seguro e realizar testes periódicos são fundamentais para prevenir a disseminação da doença e salvar vidas.