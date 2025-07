Atividades sobre o jacaré-de-papo-amarelo atraem 2.500 pessoas ao Zoológico de Guarulhos

Adultos e crianças que estavam passeando no Zoológico da Prefeitura de Guarulhos nos dias 22, 24 e 25 de julho aproveitaram também para conhecer, na oficina Jacaré de Boa na Lagoa, um pouco mais sobre um dos animais mais reclusos do zoo, o Jacoa, grande jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) que divide um dos lagos do parque com tartarugas, patos e peixes.

Cerca de 2.500 pessoas passaram pelas mesas em frente ao recinto do Jacoa, onde puderam sentir a textura da pele de um jacaré taxidermizado e ainda tocar em um crânio verdadeiro com sua poderosa e mortal dentição. E, para a sorte e surpresa daqueles que estavam participando da atividade na tarde do dia 24, o próprio Jacoa, que quase nunca aparece, saiu da água e caminhou por alguns minutos bem perto da grade de proteção. “Foi uma comoção quando ele apareceu. Tivemos que controlar o público, que ficou muito empolgado”, conta a chefe da Educação Ambiental do parque, Marianna Costa.

As atividades fizeram parte da agenda de férias do zoológico, que nesta segunda feira (28), às 14h, comemora, com enriquecimento ambiental e explicação sobre a espécie, as bodas de frutas em referência aos quatro anos de união do casal de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), tipo de sagui natural da Amazônia brasileira.

Para encerrar a programação, na quinta-feira (31), Dia do Vira-Lata, às 14h, veterinários do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos e educadores do zoológico vão bater um papo, no próprio zoo, sobre guarda responsável e ensinar a confeccionar brinquedos para entreter os cachorros. A participação em todas as atividades é gratuita.

Serviço

O Zoológico da Prefeitura de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto todos os dias durante julho, das 9h às 17h, com entrada até as 16h30. Gratuito. Acompanhe mais informações no Instagram (@zooguarulhos).