Derby Paulista: Palmeiras é apontado como favorito no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians

Nesta quarta-feira (30), às 21h30, Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo. Segundo as principais plataformas de apostas como Galera Bet, EstrelaBet, Reals, BETesporte, 7K, Vera, Cassino, Casa de Apostas, HiperBet, Luckbet e GingaBet o favorito para vencer o Derby é o Palmeiras, com odds médias de 2.31, contra 3.35 do Timão.

O jogo tem sabor de revanche pelo lado alviverde que volta a encontrar o rival em uma disputa dessa magnitude depois de perder o título paulista. Os times ficaram no empate por 1 a 1 no estádio corintiano, mas o Alvinegro havia vencido a partida de ida por 1 a 0, no Allianz Parque.

Duas semanas depois de deixar a taça escapar, os clubes se reencontraram pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com triunfo palmeirense por 2 a 0, em Barueri, mas o duelo não teve o mesmo peso. Além disso, esta será a 342ª edição do Derby Paulista. No retrospecto geral, o Palmeiras prevalece, somando 123 vitórias, 103 empates e 115 triunfos do Corinthians. Apesar disso, quando o Timão é a equipe mandante, soma mais vitórias, 79, enquanto o Palestra fica com 40.

Na fase anterior da Copa do Brasil, o Corinthians eliminou o Novorizontino, vencendo as duas disputas por 1 a 0. Entretanto, a equipe comandada por Dorival Júnior não vem apresentando um grande futebol, somando apenas uma vitória nos últimos nove jogos.

O ex-técnico da Seleção Brasileira até agora não conseguiu uma boa sequência no Timão e espera reverter sua situação com uma boa atuação no Derby. No Brasileirão, o alvinegro ocupa a 11ª posição, vindo de um empate com o Botafogo em 1 a 1, com gol de Memphis.

Enquanto isso, o Palmeiras passou do Ceará na última fase, com um agregado de 4 a 0. A equipe de Abel Ferreira vem embalada, vencendo o Grêmio na última rodada do Brasileirão por 1 a 0, gol de Facundo Torres. A equipe soma três vitórias nas últimas três partidas, além de não ter perdido após a volta da Copa do Mundo de Clubes.

Mesmo assim, o Alviverde não vence na Neo Química Arena desde 2022 e pretende aproveitar a má fase adversária para voltar a vencer na casa de seu rival.

Para o duelo, o Timão terá a volta do trio Garro, Memphis e Yuri Alberto, que não atuam juntos desde a segunda partida da final do Campeonato Paulista, contra o próprio Palmeiras, no fim de março. Enquanto o lateral Hugo e o volante Maycon seguem fora por lesão. Pelo outro lado, o técnico Abel Ferreira conta com a volta de Felipe Anderson para o confronto. Porém Paulinho, Murilo e Bruno Rodrigues ainda estão lesionados.

