Ações contra a dengue chegam a 39 bairros de Guarulhos na última semana

Entre os dias 21 e 25 julho, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizaram ações em 39 bairros do município. As atividades incluíram bloqueios com remoção mecânica de criadouros, vistorias em pontos estratégicos, avaliações de densidade larvária e atendimento a denúncias da população. O objetivo dessas ações é eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e conter a transmissão da dengue na cidade, que contabiliza 5.262 casos confirmados.



Na segunda-feira (21), as equipes atuaram com bloqueio no bairro Nova Cidade, enquanto avaliações de densidade larvária ocorreram no Parque Uirapuru, Parque Alvorada, Alamo e Jardim São João. Ações voltadas ao atendimento de denúncias e verificação de focos de dengue ocorreram no Jardim Presidente Dutra e Jardim São João, além de Inspeções em pontos estratégicos no Bonsucesso.



Na terça-feira (22), as ações de bloqueio foram realizadas no Jardim Santa Edwirges. Já as inspeções em pontos estratégicos, locais com maior risco de infestação do mosquito, abrangeram Residencial Bambi, Jardim São João e Parque santos Dumont. Atendimentos a denúncias e focos da dengue foram realizados na Vila Galvão e no Jardim Paraventi, enquanto avaliações de densidade larvária ocorreram nos bairros Continental II, Parque Uirapuru, Vilão Galvão, Torres Tibagy, Parque Alvorada, Itaim, Jardim Jacy e Picanço.



Na quarta-feira (23), os bairros Jardim Santa Edwirges e Jardim Presidente Dutra receberam as ações de bloqueio. Avaliações de densidade larvária acorreram na Vila Galvão, Picanço e Alamo. As inspeções em pontos estratégicos ocorreram em diversas regiões: Jardim Munhoz, Vila São Rafael, Jardim Vila Galvão, Itapegica, Vila Paraíso e Jardim Maria Dirce. Denúncias e focos de dengue foram atendidos nos bairros Tranquilidade, Gopoúva, Itapegica e Aracília.



Na quinta-feira (24), os bloqueios aconteceram no Parque Maraba e Jardim Presidente Dutra. Denúncias e focos de dengue abrangeram o Jardim Bela Vista, Vila Barros, Vila Augusta e Gopoúva. Avaliações de densidade larvária ocorreram no Carmela, Vila Galvão, Vila Rio e Santa Mena.

Na sexta-feira (25), os bairros Jardim da Mamãe e Jardim Palmira foram alvo das ações de bloqueio. As inspeções em pontos estratégicos se concentraram no Jardim Presidente Dutra, Parque São Luiz e Cumbica. As equipes também atenderam denúncias e focos de dengue nos bairros Vila Galvão, Porto da Igreja e Ponte Grande.