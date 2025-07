Prefeitura de Guarulhos promove ações educativas no Dia do Motorista e no Dia do Motociclista

Em celebração ao Dia do Motorista, comemorado nesta sexta-feira (25), a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), promoveu uma ação educativa voltada à conscientização de condutores sobre os perigos no trânsito. A atividade atraiu mais de 100 participantes e aconteceu das 9h às 13h, no estacionamento do mercado Assaí, localizado na avenida Antônio de Souza, 300, no Centro da cidade.

Com foco na segurança viária, a ação contou com uma tenda da STMU equipada com óculos de simulação de sono e embriaguez, que permitem ao participante experimentar, de forma segura, os efeitos que essas condições causam na condução de um veículo. A proposta é alertar motoristas sobre os riscos de dirigir sob influência de substâncias ou em estado de fadiga, condições que aumentam significativamente o risco de acidentes.

Além das simulações, foi oferecido um serviço gratuito de consulta de pontuação da CNH. Condutores com a carteira zerada receberam brindes como forma de reconhecimento pela boa conduta no trânsito. Quem participou das simulações também foi presenteado.

Motociclistas também tiveram programação especial

Nesta segunda-feira (28), em referência ao Dia do Motociclista, a Prefeitura realizou uma nova ação educativa, desta vez voltada a quem anda sobre duas rodas. A atividade aconteceu das 10h às 12h, na avenida Dr. Timóteo Penteado, esquina com a rua Anice, em um ponto estratégico com histórico de elevado número de sinistros envolvendo motocicletas.

A ação contou com parceria do Detran-SP, da Yamaha e da concessionária Ecopistas, e incluiu instalação gratuita de antenas corta-pipa, simulação do ponto cego, uso dos óculos de simulação de sono e embriaguez, orientações sobre pilotagem segura e a participação de um piloto da Yamaha com dicas práticas de condução responsável. Houve também distribuição de brindes aos participantes.