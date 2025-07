Prefeitura entrega certificados de curso de programação e pilotagem de drones a alunos do Ensino Médio

No sábado (26), a Prefeitura de Guarulhos entregou os certificados de conclusão da primeira edição do curso gratuito de Programação em Python e Pilotagem de Drones a nove alunos do Ensino Médio de escolas públicas do município, no Adamastor. A formação foi promovida pelas secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social e de Gestão, e pela Subsecretaria da Juventude, em parceria com a Brazil Flying Labs, organização sem fins lucrativos estabelecida e coordenada pelos docentes da Universidade Federal do ABC (UFABC).

A cerimônia de entrega contou com as participações do subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues de Melo, e do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Henrique Rocha Menezes, além de pais de alunos, tutores e a equipe de apoio da Escola de Administração Pública Municipal de Guarulhos.

“É uma grande satisfação participar da entrega desses certificados, que representam muito mais do que uma conclusão de curso. Este é o início de novas possibilidades para cada um dos alunos. Investir em tecnologia e capacitação é abrir portas para o futuro e ver jovens se qualificando em áreas como a programação e pilotagem de drones mostra que estamos no caminho certo”, disse o subsecretário, parabenizando todos os participantes.

Iniciado em maio, o curso teve duração de 44 horas/aula e teve como foco ensinar programação de forma prática usando drones. Para isso, ao longo das aulas, os estudantes aplicaram conhecimentos de matemática e física para programar em Python.

No encerramento, os participantes colocaram em prática tudo o que aprenderam: programaram os voos dos drones e pilotaram os aparelhos em um circuito elaborado pelo professor Diego Ferruzzo, da UFABC, com apoio dos tutores da Brasil Flying Labs e da própria universidade.

Visita técnica à UFABC

Na última terça-feira (22), os alunos do curso participaram de uma visita técnica à UFABC, no campus de São Bernardo do Campo. Os jovens conheceram os laboratórios de manufaturas, aviônicos e dos diversos cursos de engenharia que a instituição oferece, com destaque ao de engenharia aeroespacial.

Um dos pontos altos da visita foi a apresentação de peças de turbinas de helicóptero, os diversos modelos de drones e aplicações práticas de impressão 3D, que encantou os jovens ampliando o interesse por tecnologia.