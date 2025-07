Surdos expressam emoções em oficina gratuita de pintura realizada pela Prefeitura

Nesta segunda-feira (28), uma turma de surdos participou da segunda edição da oficina de pintura promovida pela Prefeitura de Guarulhos na Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. A ação possibilitou aos alunos soltarem a imaginação e se comunicarem expressando seus sentimentos e mensagens por meio de pincéis, telas e tintas coloridas.

“A oficina mostra que a arte é uma forma potente de comunicação para além das palavras. É sobre sentimento, pertencimento e inclusão”, afirmou a subsecretária Mayara Maia na abertura do evento.

A iniciativa foi comandada pelo artista plástico Ricardo Almeida e contou com o auxílio de duas intérpretes de Libras da subsecretaria. “A pintura em tela é valorizada pelo espectador, mas para nós a oficina em tela ou no papel são um meio de comunicar para além da Libras e da língua portuguesa”, explicou Almeida.

O modelista de roupas Diego Salviano, de 32 anos, é surdo desde que nasceu e vive no Parque Mikail. Ele costuma pintar em casa e considera a atividade boa para a saúde e também uma forma de se motivar.

“Gosto de arte e tudo o que faço transmite experiências boas às pessoas. Na antiguidade os povos usavam a arte para esquecer o sofrimento causado pelas guerras e, desta forma, ela tem o poder de acabar com elas”, disse Diego, que retratou na tela um casal de cisnes com um coração entre eles.

Aos 53 anos, o eletricista de formação Antonio Solerme também participou da oficina. “A arte é igual ao trabalho de eletricista. Acho bonito e gosto de pintar figuras de Jesus Cristo”, revelou o morador do bairro Almeida Prado, surdo de nascença, que pintou Jesus andando sobre as águas junto ao barco com o apóstolo Pedro.