Saúde Toda Hora realiza mais de 1,6 mil atendimentos no sábado

A Prefeitura de Guarulhos realizou 1.687 atendimentos no sábado (26), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jardim Primavera, Marinópolis e Jurema, por meio do programa Saúde Toda Hora. A iniciativa reforça o compromisso do município em ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente fora dos dias úteis, facilitando o cuidado contínuo e a prevenção de doenças.

O total de atendimentos contempla uma série de serviços prestados durante a mobilização, como consultas médicas em clínica geral e ginecologia/obstetrícia (205), atendimentos de enfermagem (301), coletas para o exame de Papanicolau (207) e aplicação de vacinas (247), incluindo doses de rotina, contra a gripe, dengue e covid-19 para grupos prioritários.

Além disso, foram realizados 275 testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis, entre eles HIV (94), sífilis (94), hepatites B (62) e C (25). A busca ativa por sintomáticos respiratórios também esteve entre as estratégias adotadas com 108 atendimentos registrados, contribuindo para o monitoramento de possíveis casos de doenças como a covid-19 e outras síndromes gripais.

A programação contou ainda com o acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família (53 atendimentos), atividades coletivas de promoção à saúde (163), além da entrega de medicamentos, com 128 atendimentos nas farmácias das unidades participantes.

A ação integra a estratégia de fortalecimento da atenção básica e da prevenção em saúde e será retomada no próximo sábado (2), das 8h às 16h, com o funcionamento das UBS São Ricardo, Vila Rio de Janeiro e Santa Paula, respeitando o sistema de rodízio.