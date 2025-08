GCM realiza prisão em flagrante, apreende menor infrator e captura golpista nesta quinta

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam em flagrante um homem por crime de furto a um estabelecimento comercial na Vila Galvão, na tarde de quinta-feira (31). Segundo testemunhas, o criminoso havia subtraído ferramentas em uma loja de equipamentos automotivos.

Com as características do acusado, os agentes conseguiram localizá-lo no interior de um supermercado nas proximidades. Ele carregava os objetos furtados e foi reconhecido por funcionários do comércio como o autor do crime. O criminoso, o representante da loja e os materiais apreendidos avaliados em R$ 1.500,00 foram encaminhados ao 2° Distrito Policial, onde o delegado de polícia registrou auto de prisão em flagrante por furto.

GCM apreende adolescente com mais de 200 porções de drogas na Vila Carmela I

Agentes da Inspetoria Norte da GCM apreenderam na quinta-feira (31) um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. Ddurante policiamento preventivo na região da Vila Carmela I, a equipe deparou-se com o infrator em posse de uma sacola contendo 135 porções de cocaína e 84 de maconha, além de R$ 149,00 em dinheiro e um aparelho celular.

Os GCMs acionaram os responsáveis e as partes foram encaminhadas ao 7° Distrito Policial, onde o delegado de polícia registrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes. O adolescente ficou sob a responsabilidade da mãe, que assinou um termo de compromisso para apresentá-lo ao juiz da Vara da Infância e da Juventude.

GCM prende criminoso que aplicava golpe contra idoso de 77 anos no Jardim Albertina

Na tarde de quinta-feira (31), agentes da Inspetoria Leste da GCM prenderam um criminoso que, em dupla com uma mulher, aplicava golpe contra um idoso de 77 anos, na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Albertina. A vítima havia acabado de sacar R$ 1.200,00 em dinheiro e dirigia-se ao seu veículo quando observou um casal à sua frente. A mulher deixou cair uma carteira e o idoso a alertou, quando a golpista, demonstrando gratidão, ofereceu-lhe um relógio de presente. Subitamente, a criminosa conseguiu segurar a sacola da vítima, que continha o dinheiro sacado, fugindo em seguida.

Neste momento, uma equipe da GCM passava pelo local e conseguiu prender o acusado, que tentou se desvencilhar alegando inocência. Na tentativa de localizar a mulher, os agentes conseguiram recuperar R$ 500,00 nas proximidades. O criminoso foi encaminhado ao 4° Distrito Policial, onde o delegado de polícia o prendeu em flagrante pelo delito de furto consumado, artigo 155, § 4°, incisos II e IV, cuja pena é de reclusão de dois a oito anos, quando o crime é cometido mediante fraude e o concurso de duas ou mais pessoas.