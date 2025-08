Feira do Estudante de Guarulhos terá desfile de cosplay e show da campeã do Canta Juventude 

A Feira do Estudante de Guarulhos 2025 terá, entre as atrações culturais, o desfile de cosplay com o grupo Animendigo, que encantará o público com magia, criatividade e interpretação de personagens de animes, games, filmes, séries e quadrinhos no dia 14, às 19h, no Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). Este é o maior evento estudantil do município e ocorrerá nos dias 14 e 15, das 8h às 22h, com uma programação gratuita e diversificada.

O desfile de cosplay promete ser um espetáculo de cores, fantasias e performances no qual os fãs da cultura pop irão se conectar e se emocionar com esta forma de expressão e de pertencimento de universos que inspiram sonhos. Além da socialização, será um momento de troca de experiência para os fãs das culturas geek e otaku.

Entre as atividades culturais programadas para a edição 2025 do evento, estão a peça teatral “Carne”, com estudantes do campus Guarulhos do Instituto Federal; aulão de fitdance, comandado pela equipe da empresa Conecta; o espetáculo teatral “Caminhoneiro – Profissão do Futuro” e o game show comandados pela Cia Sopa de Comédia; além de apresentação de ginástica acrobática da Secretaria de Esportes e Lazer.

Campeã do Canta Juventude

Os visitantes do evento poderão conferir também a apresentação musical da campeã da primeira edição do concurso Canta Juventude, Letícia Callou. A jovem de 23 anos, moradora da Vila São Judas Tadeu, venceu a competição com uma música autoral.

O concurso foi promovido pela Subsecretaria da Juventude em junho e contou com a participação de 100 jovens com idades entre 15 e 29 anos, residentes no município.

Promovida pela Prefeitura de Guarulhos e coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a Feira do Estudante 2025 oferece alternativas aos jovens para o encaminhamento da carreira, auxilio na escolha de uma profissão e amplia as perspectivas de estudo profissionalizante, técnico, universitário, de línguas, intercâmbio e de empreendedorismo.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.