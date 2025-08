Agosto Indígena terá uma série de atividades culturais gratuitas em Guarulhos

Uma parceria entre as etnias indígenas de Guarulhos e a Subsecretaria da Igualdade Racial promoverá uma série de atividades culturais gratuitas na Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu, e de forma descentralizada nos próximos dias 15, 16 e 17 em celebração ao Agosto Indígena. Antes, contudo, entre os dias 11 e 15, haverá a 1ª Feira de Culturas Indígenas no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro, das 10h às 18h.

Na aldeia, localizada na avenida Benjamin Harris Hanicutt, 4.112, Portal dos Gramados, as atividades acontecerão a partir das 9h e se estenderão ao longo dos dias citados. Haverá danças, palestras sobre a cultura indígena e venda de itens de artesanato nos mesmos moldes da feira na região central da cidade. O 18º Encontro dos Povos Indígenas também terá a exibição do filme Nhandecy – Mãe Terra na própria aldeia, às 14h do dia 15. Confira o trailer do longa em https://youtu.be/6_gGa1YCI7g.

A abertura oficial do Agosto Indígena 2025 ocorrerá no auditório do prédio C da Universidade Guarulhos (UNG – praça Tereza Cristina, 88, Centro) a partir das 18h do dia 15, logo após o encerramento da feira de artesanato. “Não é possível falar em autonomia se a pessoa está passando dificuldades financeiras. Desta forma, a Prefeitura tem trabalhado de maneira articulada entre suas secretarias para obter mais formas de geração de renda não apenas para os indígenas, mas para a população em geral”, afirma Jorge Caniba Batista dos Santos, subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos.

Antes, em 9 de agosto, a FIG-Unimesp (avenida São Luiz, 315, Vila Rosália) receberá uma roda de saberes ancestrais das 10h às 12h com a participação de lideranças indígenas femininas de Guarulhos das etnias Puri, Pankararu e Wassu, também com entrada gratuita.

A subsecretaria, além do apoio cultural, oferecerá suporte logístico aos indígenas durante a 18ª edição do encontro. “Este evento é, sobretudo, um ato político no qual reivindicaremos melhorias e uma melhor estrutura para os povos indígenas e poderemos mostrar nossa arte”, comenta Gilberto Awá, que ressalta que participarão do encontro indígenas aldeados e em contexto urbano.

“O evento deste ano pretende reafirmar a importância de haver políticas públicas permanentes em prol dos povos indígenas de Guarulhos. Trata-se de uma iniciativa de caráter cultural e político que tem se destacado como uma das mais relevantes do calendário da cidade nos últimos anos”, ressalta Fabíola Pankararu.

Contextualização

O Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, foi estabelecido em 1995 pela ONU em referência ao início das reuniões sobre o tema em Genebra, na Suíça, que mais tarde originaram a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, disponível em https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf. No Brasil, o 19 de abril é celebrado como o Dia de Luta e Resistência dos Povos Indígenas.

O Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que há cerca de 1,7 milhão de indígenas no país. Desses, 1.649 estão em Guarulhos. A declaração dos direitos tornou-se um marco que busca apresentar todos os direitos básicos dos povos originários no mundo. Composto por 46 artigos, o documento defende a igualdade de condições dos indígenas perante as leis internacionais, a autodeterminação dos povos, o combate a qualquer tipo de discriminação, o direito aos territórios e o respeito à cultura, à língua e às religiões tradicionais, entre outros itens.