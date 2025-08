Shopping Bonsucesso promove campanha de Dia dos Pais com brinde especial

Com clima de comemoração e amor, o Shopping Bonsucesso preparou uma campanha especial para o Dia dos Pais. A ação “Cuidado em forma de presente”, realizada em parceria com a loja Dafyne Presentes, traz como brinde uma moderna garrafa térmica com termômetro digital.

Entre os dias 1º e 12 de agosto*, os clientes do shopping poderão adquirir o brinde a partir de compras com valor mínimo de R$ 300,00 nas lojas participantes e cadastrar a nota no site genpromo.com.br. A troca é limitada a uma garrafa por CPF e deve ser feita no ponto localizado em frente à loja Caedu.

Presentes de Dia dos Pais

Além da campanha, o shopping separou uma seleção incrível de opções para presentear aqueles que representam a figura paterna. Marcas de vestuário, calçados, perfumaria, entre outras, oferecem sugestões para todos os estilos e perfis, com promoções especiais para tornar a data ainda mais marcante. É possível conferir de perto cada uma das opções visitando as lojas ou acessando a vitrine virtual no link.

Não perca a oportunidade de homenagear os pais de uma maneira especial!

*Confira as regras da campanha no website do Shopping Bonsucesso! A campanha terá validade até 12 de agosto ou enquanto durar o estoque.