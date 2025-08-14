Escola da Prefeitura recebe gravação de documentário sobre capoeira no domingo





No próximo domingo (17), a partir das 10h, a Escola da Prefeitura de Guarulhos Procópio Ferreira (rua Porto Alegre, 378, Parque Jandaia) recebe mais uma etapa da gravação do documentário A História da Mistura de Raça e do Mestre Marcondes. Durante o evento haverá ainda batizado, troca de graduações e apresentações de capoeiristas, tudo de forma gratuita.

O documentário, que já teve gravações realizadas no Centro Municipal de Educação Adamastor e em cidades da Baixada Santista, tem como objetivo resgatar a trajetória e a dedicação do mestre Marcondes à capoeira. “Para mim ela representa não apenas um legado histórico, mas também uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento físico, emocional e social de seus praticantes”, afirma Marcondes.

De acordo com mestre Buscalonge, supervisor-geral do evento de domingo, a capoeira tem como foco transformar vidas por meio do esporte, da cultura e do lazer, oferecendo oportunidades a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes privados do acesso a atividades culturais e esportivas.

“Nós afastamos os jovens da rota de criminalidade ao oferecer uma alternativa saudável e construtiva”, afirma Buscalonge. Segundo ele, durante os encontros os participantes têm a oportunidade de socializar, criar vínculos positivos, desenvolver habilidades que podem se tornar uma profissão, como a de professor de capoeira, aprender valores morais e princípios éticos essenciais para a formação do caráter e praticar um esporte que é também uma manifestação cultural.

A capoeira foi criada pelos escravizados africanos no Brasil como forma de resistência e libertação, disfarçada sob a aparência de dança. Hoje ela é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da Humanidade. “Trata-se de uma rica expressão cultural brasileira que une dança, música, cultura popular e brincadeira. Seus movimentos ágeis e criativos, executados com pés, mãos e acrobacias, a tornam única no mundo”, comenta o subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, Jorge Caniba Batista dos Santos, praticante de capoeira. O encontro conta com o apoio cultural da subsecretaria.