Cerimônia com atrações musicais marca abertura da Feira do Estudante 2025 de Guarulhos





Com o Teatro Adamastor lotado, a Prefeitura de Guarulhos, abriu oficialmente a Feira do Estudante 2025 “Protagonistas do Futuro”, na noite desta quarta-feira (13). A cerimônia contou com as presenças do prefeito Lucas Sanches, da primeira-dama e presiente do Fundo Social de Solidariedade Caroline Sanches, do vice-prefeito Thiago Surfista e do subsecretário da Juventude Joas Rodrigues de Melo.

Também participaram autoridades municipais, instituições e empresas parceiras e estudantes do ensino médio de escolas públicas. A plateia prestigiou apresentações da Orquestra Jovem Municipal, sob regência do maestro Marcelo Mendonça, e do cantor e guitarrista Cacau Santos, em parceria com a School of Rock e a Habro Music.

“Muitos jovens perguntam: ‘Como vou ter experiência se não tenho a primeira oportunidade?’. Nos meus diálogos com a iniciativa privada, tenho gostado que boa parte das empresas está dando chances a jovens que nunca tiveram oportunidade. Ao mesmo tempo, é importante que vocês, jovens, se preparem para a vaga, tenham energia, estudem e se dediquem”, declarou o prefeito Lucas Sanches.

“Esta Feira do Estudante será um marco para Guarulhos, um marco para o estado de São Paulo e, como o prefeito anunciou, será a maior do Brasil”, destacou o subsecretário Joas Rodrigues de Melo.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, em parceria com instituições de ensino, empresas e entidades, prossegue nesta quinta e sexta-feira (14 e 15), das 8h às 22h, com uma programação gratuita dinâmica e interativa que incluem diversas oficinas, palestras, apresentações e atrações culturais que podem ser conferidas no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/PROGRAMAC%CC%A7A%CC%83O%20FEIRA%20DO%20ESTUDANTE%202025.pdf