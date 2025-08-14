Prefeitura de Guarulhos implanta piso intertravado em rua no Jardim Mediterrâneo





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta semana a manutenção da rua Avelino Alves, no Jardim Mediterrâneo, com a reposição de piso intertravado. A obra ocorre em razão de intervenções realizadas nas margens de um córrego que havia sofrido desmoronamento.

A execução do piso intertravado está a cargo do Departamento de Manutenções Viárias e Drenagem (DMVD) da SAR, sob a supervisão da Regional Pimentas. A previsão é que a via seja liberada para o tráfego de veículos até sexta-feira (15).

No fim de junho, a SAR executou obras emergenciais no córrego localizado às margens da rua Avelino Alves, que incluíram a construção de um muro de arrimo e a implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais.

Com a mobilização das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que melhoram diretamente a qualidade de vida da população.