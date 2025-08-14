Operação Tapa-Buraco da Prefeitura de Guarulhos registra mais de 8 mil intervenções





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), já realizou a intervenção de 8.740 buracos em ruas e avenidas entre os dias 30 de abril e 13 de agosto. Onze equipes atuam diariamente, nos períodos diurno e noturno, na execução do serviço em toda a cidade.

As manutenções seguem uma programação do Departamento de Manutenções Viárias e Drenagem (DMVD) da SAR. Pela manhã e à tarde, as equipes atuam em diferentes pontos do município. Já no período noturno, os reparos priorizam ruas e avenidas com grande fluxo de veículos, especialmente aquelas que recebem tráfego pesado.

Para executar os reparos, as equipes utilizam CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), mais conhecido como massa asfáltica, que precisa chegar aos pontos de aplicação a uma temperatura de cerca de 140°C para garantir maior eficácia.

O serviço de tapa-buracos é realizado pela Reparavias Guarulhos, consórcio formado pelas empresas Casamax, Molise, Potenza e Matec.