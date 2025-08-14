Prefeitura de Guarulhos promove curso gratuito de modelagem em argila no CEU Vila São Rafael





Explorar formas, texturas, cores e composições para criar objetos, esculturas e peças decorativas, é a proposta do curso gratuito de modelagem em argila oferecido no CEU Vila São Rafael. A atividade apresenta técnicas únicas para que iniciantes desenvolvam a criatividade de forma prática.

O curso é destinado a maiores de 18 anos, oferecido às sextas-feiras, das 7h15 às 9h, e não é necessário levar material.

Para se inscrever, os interessados devem realizar a matrícula presencialmente na unidade, de segunda a sexta, das 8h às 17h, apresentando RG, CPF e comprovante de endereço.

Além de a argila ser um material versátil, que pode ser moldado e transformado em diferentes criações, o curso estimula a expressão artística e promove a socialização entre os participantes.

O CEU Vila São Rafael fica na rua Deus do Sol, s/nº, no bairro Vila São Rafael. Mais informações pelo ser obtidas pelo Whatsapp: (11) 2304-6012.