Robô, simulador de voo e palestras atraem milhares de jovens no primeiro dia da Feira do Estudante de Guarulhos





Milhares de jovens participaram do primeiro dia da Feira do Estudante de Guarulhos 2025 “Protagonistas do Amanhã” nesta quinta-feira (14) e percorreram os mais de 60 estandes de faculdades; instituições de ensino; cursos de idiomas, profissionalizantes e técnicos; entidades de classe ou até mesmo de projetos da administração municipal em busca de informações e orientações para auxiliar na escolha da carreira universitária ou profissional, no Adamastor.

O maior evento estudantil da região do Alto Tietê prossegue nesta sexta-feira (15), das 8h às 22h, com programação gratuita intensa com destaque para o mutirão +Estágios que disponibilizará mais de cinco mil vagas remuneradas aos estudantes.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, coordenada pela Subsecretaria da Juventude que integra a Secretaria de Direitos Humanos, oferece diversas atividades interativas aos visitantes como simulador de voo, escorregadeira inflável de aviões, robótica com o robô AMR-Omron, drones, linha de produção industrial, quiz, gincanas, primeiros socorros, óculos de realidade virtual, inovações de IA, o universos das engenharias, palestras e oficinas, manipulação de microscópio, sorteio de brindes e de bolsas de estudos, entre outras.

“A Feira do Estudante proporciona aos alunos informações acerca dos cursos estudantis, inclusive de línguas estrangeiras, e carreiras profissionais. Aproxima o jovem do mercado de trabalho, muitas vezes, do seu primeiro emprego. Nesta edição, a maior já realizada em Guarulhos, optamos por proporcionar, junto com as empresas parceiras, atividades interativas que melhoram a visão dos alunos acerca do que eles pretendem fazer no futuro”, ressaltou o secretário de Direitos Humanos, Felipe Marques de Mendonça.

Inclusão

Muitos estudantes de bairros afastados vieram com colegas da escola em 60 ônibus providenciados pela subsecretaria, como foi o caso de Henrique da Silva, de 18 anos, aluno da E.E. Maria Aparecida Félix Porto. Ele pensa em ser programador de TI no futuro. “A feira é interessante e até muito divertida. Muitas coisas que estão aqui nunca tinha usado como o microscópio e os óculos de realidade virtual. Eu imaginava que a feira fosse apenas para fazer inscrições e nos entregarem papeis e folhetos com informações”, disse o jovem do 3º ano do ensino médio que vive no Jardim Nova Cidade.

As amigas Ana Júlia Ferreira, de 18 anos, e Giovanna Albuquerque, de 17 anos, estudam juntas no 3º ano do ensino médio da E.E. Vereador Antônio de Ré, aprovaram o evento. “Muito legal e gostei de tudo, porque tem muitas oportunidades de cursos para quem está indeciso”, afirmou Ana, que pretende estudar design gráfico.

Giovanna, por sua vez, ficou impressionada com a quantidade de instituições de nível superior. “Nunca tinha vindo numa feira de estudante. Gostei porque tem várias faculdades da cidade que eu não conhecia”, explicou a jovem que tem intenção de cursar administração de empresas.

Já a professora Bianca Góis, de 34 anos, que ministra o curso técnico de farmácia na E.E. João Calheiro Salém, localizada no Jardim Cumbica, acredita que o evento possibilita a abertura de novos horizontes aos estudantes. “Viemos acompanhando 60 alunos em dois ônibus e essa vinda à feira abre novas perspectivas para eles, amplia o conhecimento deles. Aqui eles podem observar e se informar sobre muitas profissões para que tenham uma perspectiva melhor no futuro”, observou a docente.

A programação completa da Feira do Estudante de Guarulhos pode ser consultada no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/sites/default/files/PROGRAMAC%CC%A7A%CC%83O%20FEIRA%20DO%20ESTUDANTE%202025.pdf.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.