Casa Clara Maria Bom Clima encerra o ciclo de oficinas de artesanato em feltro

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres realizou nessa terça-feira (19) a quinta e última oficina gratuita de artesanato em feltro para as assistidas pelas Casas da Mulher Clara Maria, na unidade Bom Clima. A iniciativa da pasta foi realizada também ao longo deste mês nas demais Casas da Mulher Clara Maria da Vila Galvão, Recreio São Jorge, Haroldo Veloso e Pimentas.

“A cada oficina que realizamos nas Casas da Mulher Clara Maria reafirmamos o nosso compromisso em oferecer não apenas capacitação, mas também momentos de acolhimento e fortalecimento para todas as mulheres. O artesanato em feltro, assim como outras atividades que promovemos, desperta talentos, incentiva a criatividade e pode se transformar em uma fonte de renda. Mais do que aprender uma técnica, é a oportunidade de acreditar no próprio potencial e de perceber que juntas somos mais fortes”, destacou a subsecretária da pasta, Vanessa de Jesus.

Com o feltro, é possível criar inúmeros produtos como pingente de chaveiro, marcador de livro, peças de decoração, entre outros. A oficina se desenvolveu através do molde de um porta-caneta em formato de coruja, em que as participantes tiveram que cortar, colar, costurar e dar o acabamento. “A oficina de feltro é mais do que ensinar artesanato. É um instrumento de transformação social que une renda, pertencimento, criatividade e apoio emocional”, disse a assistente social, Fabiana Chimirri, que ministrou as oficinas.

O material usado, o feltro, de acordo com Fabiana, é um material barato, fácil de encontrar e de manusear, no qual o acabamento simples feito com costura a mão fica muito bonito.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integra a Secretaria de Direitos Humanos.