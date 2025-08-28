Operação da GCM de Guarulhos combate perturbação do sossego e recupera motocicleta roubada

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), intensificou as operações de combate à perturbação do sossego em toda a cidade.

Diversas adegas denunciadas por barulho excessivo, obstrução de vias e aglomeração foram fiscalizadas. Entre os locais vistoriados estão a favela Arroz Doce (Cocaia), rua Marinópolis (Presidente Dutra), rua Onze (Sítio São Francisco), rua Edson de Souza (Jardim Flor da Montanha) e rua José Oliveira (Jardim Santa Paula).

No Jardim Paraíso, cerca de 300 pessoas foram dispersadas após hostilizarem as equipes que atuavam em favor da tranquilidade pública. Uma adega foi fechada e veículos removidos por obstrução de vias.

Durante a operação, uma motocicleta preta, ano 2025, roubada em São Caetano do Sul, foi recuperada pela GCM e devolvida ao proprietário.