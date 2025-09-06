Operação da Prefeitura fecha quatro adegas irregulares em Guarulhos





Quatro adegas em situação irregular foram fechadas pela Prefeitura de Guarulhos na noite da última sexta-feira (6), em operação da SDU (Secretaria de Desenvolvimento Urbano) com auxílio da GCM (Guarda Civil Municipal) para proteger a população e combater o funcionamento ilegal de estabelecimentos comerciais.

A ação integrada fiscalizou comércios em quatro bairros de Guarulhos. No Jardim Presidente Dutra e Cidade Soberana, duas adegas foram multadas e fechadas por falta de licença de funcionamento.

Em Vila Nova Bonsucesso, uma adega não regularizou sua situação e foi interditada pela equipe da SDU. No Parque Mikail, um estabelecimento recebeu duas multas, por falta de licença de funcionamento e por obstrução da calçada.

A Prefeitura de Guarulhos realiza operações de fiscalização para garantir o cumprimento da lei e preservar o bem-estar dos munícipes.