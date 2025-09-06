Damas, tênis e xadrez finalizam semana com medalhas na Olimpíada Colegial Guarulhense





Na última sexta-feira (5), a Olimpíada Colegial Guarulhense encerrou a disputa de mais três modalidades: damas, xadrez e tênis. As duas primeiras modalidades foram disputadas no Nosso Clube Vila Galvão e o tênis teve como sede a Tie Break, no Jardim Rossi. Xadrez e damas encerraram com a categoria pré-mirim, tendo os seguintes pódios: pelo xadrez masculino, CEU São Domingos foi campeão, Colégio Moriah foi vice-campeão e Escola Waldorf Guarulhos ficou com o bronze; enquanto no feminino, Educandário foi campeão, Escola Dulce Helena ficou em segundo e Escola Estadual Professor Silvério Bertoni em terceiro.

A Escola Estadual Professor Silvério Bertoni sagrou-se campeã de damas feminino, seguida de Colégio El Shadai e Colégio Saint Germain, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já no masculino, Colegio Cidade Jardim Cumbica ficou em primeiro, EPG Prof. Edson Nunes Malecka em segundo e Escola Estadual Professor Silvério Bertoni em terceiro.

Tênis

Na classificação geral do tênis, pelo pré-mirim feminino o Colégio Canadá ficou em primeiro lugar, com o Colégio Marconi em segundo e Parthenon Bom Clima em terceiro. Pelo pré-mirim masculino, o Parthenon Bom Clima foi campeão e o Colégio Cidade Jardim Cumbica ficou empatado em segundo com o Parthenon Vila Augusta.

No mirim feminino, o Colégio Marconi garantiu a medalha de ouro, Parthenon Vila Augusta ficou com a prata e Colégio Adventista Gopouva conquistou o bronze. No mirim masculino, Parthenon Vila Augusta, Colégio Saint Germain e E.E. Padre Conrado Sivila Alsina ficaram respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugares.

No infantil feminino, o Colégio Marconi sagrou-se campeão e o Parthenon Vila Augusta, vice. O infantil masculino garantiu ouro para o Colégio Cidade Jardim Cumbica, prata para o Parthenon Bom Clima e bronze para o Colégio Maia.

Já no juvenil feminino, o Parthenon Bom Clima foi campeão, Colégio Adventista Gopouva foi vice-campeão e Parthenon Vila Augusta ficou em terceiro. No juvenil masculino, o campeonato terminou com ouro para o Parthenon Bom Clima, prata para o Colégio Marconi e bronze para o E.E. Maria Leoni.