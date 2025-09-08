Prefeitura de Guarulhos inicia construção da UPA Centro em parceria com o Eniac





A Prefeitura de Guarulhos iniciou a construção da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro, em uma parceria estratégica com o Centro Universitário Eniac. Com investimento de R$ 2 milhões, a nova UPA terá suas obras integralmente custeadas pela instituição de ensino superior, que em contrapartida irá gerir o equipamento de saúde pelos próximos cinco anos.

O termo de cooperação, assinado pelo prefeito Lucas Sanches e pelo secretário de Saúde, Marcio Chaves, visa a expandir e qualificar a rede de urgência e emergência do município. A nova UPA será construída em um prédio anexo à Prefeitura ocupado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de desafogar a demanda do Hospital Municipal de Urgências (HMU) e melhorar o acesso da população aos serviços de saúde.

A UPA Centro será uma unidade de Porte II com 15 leitos (três de emergência e 12 de observação), o que irá contribuir diretamente para a descentralização dos serviços de urgência e para a redução do tempo de espera. Com isso, pacientes de baixa e média complexidade poderão utilizar o novo Pronto Atendimento, aliviando a carga sobre o hospital.

A parceria é viabilizada através do Coapes (Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde), um instrumento que fortalece a integração entre ensino, serviços de saúde e a comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O Coapes formaliza a cooperação entre instituições de ensino superior, gestores do SUS e serviços de saúde, garantindo que a formação de futuros profissionais seja mais alinhada às necessidades da rede pública.