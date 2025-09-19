Alunos do Senac participam de projeto da Prefeitura sobre acolhimento e inclusão de PCDs





Uma turma de 20 estudantes do curso de Aprendizagem do Senac participou nesta quarta-feira (17) do projeto Inclusão sem Barreiras, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão. Voltada a empresas e instituições de ensino, a iniciativa busca orientar, sensibilizar e informar sobre acolhimento e práticas inclusivas de combate ao bullying e ao capacitismo, que é o preconceito ou a discriminação contra a pessoa com deficiência (PCD).

A subsecretária da pasta, Mayara Maia, acompanhou o evento, que é considerado um momento de troca de conhecimento, de engajamento dos jovens e dos demais interessados por inclusão, alegria no coração e esperança no futuro.

Entre os assuntos abordados pela equipe da subsecretaria estiveram os tipos de deficiências (físicas, visuais, intelectuais e auditivas), termos capacitistas que não devem ser usados e como deve ser o acolhimento e o atendimento desse público no ambiente de trabalho.

Os alunos também experimentaram jogos adaptados, como o dominó para cegos (com olhos vendados), o alfabeto Braille e o jogo de mímica.

Escolas e empresas interessadas em participar do projeto devem entrar em contato com a subsecretaria, que integra a Secretaria de Direitos Humanos, pelos telefones 2414-3685 e 2422-7376.