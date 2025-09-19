Futsal dos Metalúrgicos chega à terceira rodada neste domingo





O 19º Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região começou no dia 7 de setembro, um domingo. Já nas primeiras rodadas, os jogadores deram show no Ginásio Poliesportivo do Clube de Campo da categoria, no Parque Primavera, em Guarulhos.

Perfil Líder, Roda de Ouro, Açotubo, Jomarca, Axmetal, Macom, Tecfil, CIP, Autokiniton, Fanem, Cummins, Golin, União, SRMC, Rossetti, Minebea, Rodcar, Itefal, Truckvan, Modine, HCI, Embraço, Bristol e Lepe abriram a competição. Apesar de amadoras, as equipes demonstraram alto nível técnico. Ao todo, em 12 partidas, foram marcados 66 gols.

O vice-presidente do Sindicato e coordenador do Departamento de Esportes, Ricardo Oliveira (Xabi), elogia: “As disputas mostram um nível cada vez melhor dos atletas, das equipes e muita adrenalina dentro de quadra. Parabéns aos esportistas da nossa categoria”. Vale lembrar que todos os jogadores e comissões técnicas são sindicalizados.

Neste domingo (21), a partir das 8h30, acontece a terceira rodada do campeonato. A entrada é gratuita. Curta o Clube de Campo dos Metalúrgicos, acompanhe os jogos, forme sua torcida e vá com a família. O Clube fica na rua Reta, 390, Parque Primavera, Guarulhos. Funciona de quinta a domingo, das 8h às 17h. Telefones: (11) 91367-1157 e (11) 96314-4166. O local é servido por várias linhas de ônibus e conta com estacionamento para 800 vagas, gratuito para sócios.