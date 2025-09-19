Guarulhos combate o tráfico e apreende mais de 2,3 kg de drogas em duas ações da GCM





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou duas importantes ações contra o tráfico de drogas na noite de quinta-feira (18), que resultaram na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente. No total, foram retirados de circulação mais de 2,3 kg de entorpecentes.

No Jardim Centenário, agentes do Canil prenderam um traficante com 1,7 kg de drogas durante patrulhamento preventivo. Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi rapidamente interceptado carregando uma sacola com 402 porções de cocaína, 339 de maconha e um aparelho celular.

Já no Jardim São Manoel, agentes da Inspetoria Leste apreenderam um adolescente com 600 gramas de drogas. O infrator tentou correr e dispensar uma sacola, mas foi detido. Dentro do recipiente havia 108 porções de maconha e 41 de cocaína.

As duas ocorrências reforçam o compromisso da GCM em combater o tráfico de drogas e garantir mais segurança para a população de Guarulhos.