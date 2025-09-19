Encontro formativo aborda ensino integral com gestores dos espaços educacionais de Guarulhos





Nesta quinta-feira (18) a equipe gestora dos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e demais espaços educacionais da cidade participou da formação sobre educação em tempo integral. O encontro realizado no CEU Bonsucesso, abordou ações e indicadores para o acompanhamento do desenvolvimento educativo das crianças nas unidades.

Conduzida pela prof.ª dr.ª Maria Regina Passos, a formação destacou a importância de estratégias para ampliação de espaços educativos e de qualidade, a partir de dados concretos. Segundo a especialista, levantamentos de dados e análises profundas possibilitam que os gestores dos CEUs e os diretores das escolas fortaleçam suas relações, aprimorando o monitoramento tanto no desenvolvimento individual das crianças quanto no contexto mais amplo.

A iniciativa de acompanhar o aluno no ambiente escolar formal e no contexto extraescolar, por meio de atividades no contraturno escolar oferecidas pelos CEUs, representa uma convergência de esforços que beneficia toda a população. Apesar dos desafios iniciais, a tendência é que essa integração se fortaleça, e que a educação seja encarada de forma abrangente.

Além disso, um dos aspectos abordados foi o trabalho com a cultura de paz. A base legal para essa ação está presente no Projeto Político-Pedagógico (PPP) e, de forma mais ampla, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), especificamente no artigo 12, que estabelece as responsabilidades do gestor. A promoção da cultura de paz e a prevenção ao uso de drogas e no fortalecimento de práticas que incentivem o respeito e a convivência harmoniosa.

Durante o ano, os encontros formativos contam com a participação de gestores, coordenadores e professores dos CEUs, Cemea Parque Chico Mendes, Cemear, CME Parque Júlio Fracalanza, CME Adamastor, Centros Municipais de Incentivo à Leitura (CMILs) e Casarão da Nossa História.