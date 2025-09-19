A Grande Liga de Futebol Amador abre inscrições para Série Bronze





O campeonato de futebol amador “A Grande Liga” abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para equipes masculinas que disputarão a Série Bronze. A atual campeã do torneio é a equipe do 1º de Maio.

Para se inscrever, os interessados precisam realizar o cadastro da equipe através do link: https://shre.ink/Sjpy até o próximo dia 30 de setembro ou até preencher as vagas. A previsão de início do torneio é em outubro.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, falou sobre a abertura de novas vagas. “Sabemos da grande quantidade de equipes que existem na cidade e por isso ampliamos as inscrições para esta edição a fim de conseguir atender mais munícipes e deixar esse campeonato ainda mais grandioso”.

Para tirar dúvidas sobre a competição e/ou inscrições, as equipes podem entrar em contato pelo telefone 2087-6850.