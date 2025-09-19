Casa da Juventude abre vagas para cursos gratuitos em diversas modalidades  





A partir desta segunda-feira (22), a Subsecretaria da Juventude recebe inscrições de jovens para os cursos gratuitos de violão, canto, kickboxing, pilates e ritmos (dança) realizados em sua sede, a Casa da Juventude, na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. A ação acontece em comemoração ao Dia da Juventude do Brasil, celebrado no dia 22 de setembro.

Os cursos são voltados aos jovens de ambos os sexos, com idade a partir de 15 anos. As vagas são limitadas e as aulas estão previstas para iniciar na terceira semana de outubro, conforme a programação abaixo:

Violão – terças-feiras, às 11h (10 vagas)

Canto – terças-feiras, às 10h (15 vagas)

Kickboxing – segundas-feiras, às 14h (10 vagas)

Pilates – sextas-feiras, às 9h30 (8 vagas) e 15h (10 vagas)

Ritmos – sextas-feiras, às 8h30 e 14h (15 vagas cada turma)

Já as inscrições devem ser feitas nos seguintes links:

Curso de canto: bit.ly/3K7YxHK

Curso de violão: bit.ly/4mjZQ3P

Aulas de Kickboxing: bit.ly/4psqeuY

Aulas de Pilates: bit.ly/4ntMlA1

Aula de Ritmos: bit.ly/4pvYCVS

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-0255 ou (11) 96305-6974.