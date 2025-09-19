Atletas de Guarulhos brilham na estreia do Brasil no Sul-Centro Americano de Handebol





O handebol guarulhense segue ganhando projeção internacional. Quatro atletas do Herkules, de Guarulhos, foram convocados para integrar a Seleção Brasileira Sub-14 Masculina que disputa o Campeonato Sul-Centro Americano, realizado em Assunção, no Paraguai, entre os dias 16 e 20 de setembro. A competição é classificatória para o Mundial da categoria em 2026, ainda sem sede definida.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Ticiano, acompanhou o embarque da delegação, no dia 15, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e destacou a importância da convocação para a cidade. “Ver atletas de Guarulhos defendendo o Brasil é motivo de muito orgulho. Isso mostra a força do esporte na cidade, em especial do trabalho de excelência desenvolvido pelo Herkules, do técnico Zuza”, afirmou Ticiano.

Os atletas guarulhenses Marcelo Trilha, Enzo Cimonari, Danilo Nishioka e Lucas Rodrigues fazem parte da equipe no Paraguai. Na estreia do torneio, nesta terça-feira (16), o Brasil não tomou conhecimento dos donos da casa e venceu o Paraguai B por 44 a 13. Um dos destaques da partida foi justamente o guarulhense Lucas Rodrigues, artilheiro do confronto com 11 gols.