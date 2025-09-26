UNG leva serviços gratuitos e conscientização para a população neste final de semana





Alunos, professores e ligas acadêmicas de diversos cursos da Universidade Guarulhos (UNG), se mobilizam durante todo o final de semana em iniciativas voltadas à preservação ambiental e atendimentos à população. As atividades em diferentes pontos do município.

No dia 27, a primeira ação acontece a partir das 8h, na praça Getúlio Vargas, no centro de Guarulhos, e é uma parceria com o Instituto Limpa Brasil. O objetivo é promover conscientização aos cidadãos sobre a importância de conservar as áreas públicas e meio ambiente, por meio da limpeza do local escolhido. Paralelamente, a Personare RH realizará um mutirão de empregos, com vagas para auxiliar de logística e operador de transplantadeira elétrica. Interessados devem comparecer ao local com currículo e documentos de identificação.

No domingo (28), será a vez do UNG na Comunidade, a partir das 8h, na rua Pedro Ângelo Jeniteli, 37, na Ponte Grande. Durante a programação, os moradores terão acesso a serviços de orientação jurídica, assistência social, acolhimento emocional, palestras de psicologia e roda de conversa, orientações odontológicas e informações sobre carreira e vida acadêmica. Além dos serviços serão proporcionadas atividades de lazer e bem-estar, com massagem, danças, karaokê, bingo comunitário, brincadeiras e jogos lúdicos para as crianças.

O reitor e professor da Universidade, Yuri Neiman, destaca que o papel da instituição de ensino superior vai além da formação acadêmica. “Desenvolver ações de responsabilidade social é essencial par fortalecer a cidadania e promover melhorias na qualidade de vida da comunidade. E o compromisso da UNG é contribuir ativamente para o desenvolvimento da cidade e bem-estar da população”, ressalta.