Oficina de Danças Circulares no Bosque Maia celebra Setembro Amarelo e Verde neste domingo





Neste domingo (28), das 10h às 12h, a Tenda Verde do Bosque Maia recebe a edição especial de setembro da Oficina de Danças Circulares, que integra o programa Movimenta Saúde. A atividade gratuita é aberta ao público e oferece uma experiência coletiva ao ar livre que combina movimento, bem-estar e reflexão sobre a valorização da vida, em referência ao Setembro Amarelo, e o envelhecimento saudável, em alusão ao Setembro Verde.

Durante a atividade, os participantes dançam de mãos dadas, formando círculos que simbolizam união e coletividade. Ao som de músicas inspiradoras, são convidados a liberar corpo, mente e emoções, em um exercício que fortalece vínculos sociais, promove integração e incentiva o respeito às diversidades.

A edição também homenageará o Dia Internacional da Paz, celebrado em 21 de setembro e instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um dia de cessar-fogo e mobilização por ações pacíficas. A referência mundial nas danças circulares, Friedel Kloke, tradicionalmente convoca grupos ao redor do planeta a dançarem pela paz, transformando o movimento coletivo em um gesto simbólico de harmonia.

O evento lembra ainda o Dia da Árvore, comemorado na mesma data. Para Denise Antunes, principal focalizadora das danças circulares em Guarulhos, o Bosque Maia é um cenário perfeito para essa celebração.

Para tornar o encontro ainda mais especial, haverá o sorteio de uma mandala de fios amarelos, produzida pela artista guarulhense Renate Sewing. A cada edição do Movimenta Saúde a mandala traz novos significados e representa as temáticas do mês, conectando arte, movimento e reflexão.

Para participar da atividade, não é necessário inscrição prévia. A orientação é que os presentes usem roupas leves e confortáveis, calçados adequados, e levem garrafa de água para se manter hidratado. Se possível, recomenda-se vestir acessórios nas cores amarelo, verde ou branco, em sintonia com as campanhas do mês.