Grupos do Conservatório Municipal de Artes abrem dezembro com cinco apresentações gratuitas

Entre os dias 1º e 6 de dezembro, os grupos musicais do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos realizam apresentações gratuitas em celebração ao encerramento do ano letivo. Alunos e professores sobem ao palco para darem visibilidade ao que foi aprendido em sala de aula durante os estudos.

Em novembro foram mais de dez shows gratuitos. Para Marcelo Mendonça, diretor da instituição, quando os alunos recebem familiares, amigos e público geral, é um passo importante nessa formação profissional que é oferecida no conservatório. O talento deles é trabalhado para ser mostrado ao mundo.

Confira a programação:

1ª de dezembro, às 20h – Árias e Canções

Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos | Rua Ipê, 71 – Centro

Coordenador: Adriano Vasconcelos

2 de dezembro, às 20h – Boca no Trombone

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato | Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Coordenador: Silvio Giannetti

3 de dezembro, às 15h – Música do Silêncio

Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos | Rua Ipê, 71 – Centro

Coordenador: Fábio Bonvenuto

4 de dezembro, às 20h – Recital dos alunos de Bateria (nível iniciante)

Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato | Rua João Gonçalves, 439 – Centro

Coordenador: Ricardo Ramesh

6 de dezembro, às 10h – Recital do projeto Iniciação ao Violino

Auditório do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos | Rua Ipê, 71 – Centro

Coordenador: Renato Kutner