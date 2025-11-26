Guarulhos garante três ouros no vôlei adaptado e no handebol







Esta terça-feira (25) foi repleta de bons resultados guarulhenses. Foram três conquistas de campeonato em competições de vôlei adaptado e handebol. Pela Liga Paulistana de Handebol, a equipe infantil feminina Aciseg/Guarulhos venceu Santo André por 25 a 12 e sagrou-se campeã. Além do título, a goleira Evellyn Santos foi a atleta destaque da partida, que aconteceu no Ginásio Fioravante Iervolino.

No Jatispa (Jogos Adaptados da Terceira Idade de Santana de Parnaíba) foi a vez das equipes de vôlei garantirem medalhas de ouro. As equipes 70+ e 75+ venceram Vargem Grande por 21 a 10 e 21 a 11, respectivamente.

O secretário de Esporte e Lazer, Ticiano Neves, comemorou o dia vitorioso. “É motivo de muito orgulho acompanhar o sucesso esportivo da cidade. Só temos que parabenizar todos os envolvidos pelo resultado alcançado”.

A delegação de Guarulhos segue em competição. Nesta quarta-feira (26), a equipe masculina de vôlei 60+ entra em quadra contra adversário a ser definido, além da competição de damas e de xadrez.