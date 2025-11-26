Projeto Partiu Trampo encaminha 80 jovens para vagas de logística

O projeto Partiu Trampo da Prefeitura Guarulhos, em parceria com a agência Randstad, encaminhou 80 jovens para vagas de auxiliar de operações logísticas da empresa Shein, localizada em Cumbica, nesta terça-feira (25). Esta edição do projeto mobilizou um público de 136 pessoas com idades de 18 anos ou mais e com o ensino fundamental completo, as quais compareceram à seleção na Casa da Juventude, sede da Subsecretaria no Gopoúva.

A iniciativa da Subsecretaria da Juventude busca contribuir para que jovens ingressem no mercado de trabalho e também auxiliar as empresas na divulgação de oportunidades de trabalho.

Para o subsecretário Joas Rodrigues de Melo, encaminhar 80 jovens para vagas de logística é mais uma prova de que o Partiu Trampo funciona e segue firme com o compromisso de gerar oportunidades e aproximar a juventude do mundo do trabalho