Congresso de Igualdade Racial de Guarulhos acontece na sexta-feira no Adamastor

O Congresso de Igualdade Racial de Guarulhos será realizado nesta sexta-feira (28), das 8h às 13h, no Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). As inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo link https://www.sympla.com.br/evento/2-congresso-de-igualdade-racial-de-guarulhos/3160073. O evento consta na Agenda Guarulhos Contra o Racismo, coordenada pela Subsecretaria da Igualdade Racial.

O congresso, realizado pela subseção Guarulhos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tem como objetivo promover letramento racial, debates, reflexões e conscientização sobre a igualdade racial em um ambiente que reunirá profissionais do direito, estudantes, autoridades, representantes da sociedade civil e servidores públicos do município para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.

Além disso, o encontro visa a aumentar os espaços de discussão sobre a pauta racial, haja vista que três dos debatedores são operadores do direito, que têm o dever de conhecer qual o impacto do racismo em decisões judiciais para garantir os direitos da população negra.

Para a presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), Greice Oliveira, que é assistente social da Subsecretaria da Igualdade Racial, a expectativa é atingir um número grande de profissionais e de pessoas interessadas no tema, e que o congresso seja mais uma oportunidade de formação para os servidores garantirem uma prática antirracista no serviço público.

De acordo com o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, Gabriel Souza, um dos organizadores do evento, o formato do congresso, composto por apenas quatro painéis no período matutino, favorecerá uma imersão em letramento racial e evitará dispersões que poderiam ocorrer caso fosse mais longo. Cada palestra terá no máximo 45 minutos, com grande aprofundamento nos temas discutidos. A expectativa é de reunir um público de 200 a 300 pessoas, segundo Souza.

Além de Greice, que ministrará a palestra “Dimensões do racismo e antirracismo – perspectivas individuais e coletivas”, haverá apresentações de Victória do Carmo, advogada especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, com a palestra “Entre o apagamento e a resistência – como pessoas negras se moldam ao racismo estrutural na educação e adaptam suas identidades para sobreviver em uma sociedade racista”, de Zadoque Cardoso, advogado especializado em contratos e políticas de meio ambiente, responsabilidade social e governança, com a palestra “Interseccionalidade e racismo estrutural – quando as opressões se cruzam, a resistência precisa ser coletiva”, e de Estevão Silva, advogado e professor da faculdade Zumbi dos Palmares, com a palestra “Direito da saúde – experiências médicas com a população negra”.

A Subsecretaria da Igualdade Racial faz parte da Secretaria de Direitos Humanos.