Maurício Colin encerra ciclo de 14 anos na liderança do Ciesp Guarulhos







O Ciesp Guarulhos realizou nesta quarta-feira (26) uma solenidade de transmissão de cargo da diretoria, marcando o encerramento de um ciclo de 14 anos de liderança do industrial Maurício Colin e o início de uma nova gestão sob o comando do empresário Sérgio Matos, diretor titular eleito para o mandato 2026-2029. A nova diretoria do Ciesp Guarulhos (que abrange também os municípios de Arujá, Santa Isabel e Mairiporã) assume oficialmente em 1º de janeiro de 2026, com Sérgio Matos, Roberto Bertoli, como 1º vice-diretor, e Helena Raso como 2ª vice-diretora.

O evento, realizado na sede da entidade em Guarulhos, reuniu industriais, autoridades públicas e representantes de entidades de classe. Em seu discurso, Colin destacou a importância da indústria para o desenvolvimento regional e reafirmou seu compromisso com a defesa do setor produtivo.



Ele agradeceu diretores, conselheiros, coordenadores de núcleos, empresários e colaboradores, ressaltando que cada um ajudou a transformar sua trajetória dentro do Ciesp. Ao final, Colin também registrou agradecimento à família pelo apoio e compreensão ao longo dos anos. Ele permanecerá como conselheiro no Ciesp Guarulhos e assumirá novos desafios a partir de 2026.



O empresário foi eleito presidente do Sifesp, o sindicato patronal da fundição no estado de São Paulo, em meio a um importante processo de reestruturação institucional. Também passará a integrar a Diretoria Estadual do Ciesp, contribuindo com a gestão do presidente Rafael Cervone. “Saio com a consciência tranquila e com a certeza de que o CIESP Guarulhos está em ótimas mãos, agora liderado por Sérgio Matos, Roberto Bertoli e Helena Raso”, afirmou.

Durante o evento, também foram empossados os novos membros do Conselho Deliberativo do Ciesp Guarulhos. O novo diretor titular, Sérgio Matos, elogiou a trajetória de Colin, de quem foi membro de diretoria, e reafirmou o compromisso de manter o trabalho de fortalecimento do setor produtivo.



“O Colin deixa um legado de união e resultados. Nossa missão é dar continuidade a esse trabalho com diálogo, inovação e proximidade com os empresários. O Ciesp Guarulhos continuará sendo um polo de representatividade e defesa da indústria regional”, destacou.