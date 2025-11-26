Polícia Civil desmonta quadrilha especializada em sequestros e roubos de vans em Guarulhos

A Polícia Civil deflagrou, às 5h30 desta quarta-feira, a Operação “Quadrilha de Vans”, conduzida pelo Núcleo de Roubo de Cargas de Guarulhos, para desmantelar uma organização criminosa especializada em roubo de vans, cargas e sequestros. Após meses de investigação, os agentes identificaram um grupo extremamente violento, ligado ao PCC, que rendia motoristas com armas pesadas e mantinha as vítimas em cativeiro sob ameaça e forte pressão psicológica.

As ações da quadrilha se concentravam no bairro dos Pimentas, onde foram localizados pontos usados para ocultar reféns, planejar ataques e escoar rapidamente as mercadorias roubadas. O prejuízo ao setor de transporte e distribuição ultrapassa R$ 4 milhões, atingindo empresas da Grande São Paulo. Para frear o esquema, a Justiça expediu nove mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão.

A operação mobilizou cerca de 40 policiais civis em diversos endereços, com alto risco operacional. Cinco suspeitos foram presos e houve apreensão de armas, munições, celulares e parte da carga roubada. Todos os detidos foram levados ao Núcleo de Roubo de Cargas da Delegacia Seccional de Guarulhos, e a ação continua em andamento.