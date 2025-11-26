Prefeitura realizará atividades voltadas a deficientes visuais e mulheres com fibromialgia







A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizará duas atividades especiais na próxima quarta-feira (3), sendo uma roda de conversa com deficientes visuais do Clube do Livro, sobre a obra “Bem Me Quero”, de Pâmela Magalhães, das 9h às 11h, na Biblioteca Monteiro Lobato (rua João Gonçalves 439, Centro), e a oficina de arteterapia com aquarela Mulheres de Fibra para mulheres com fibromialgia, das 14h às 16h, no auditório da sede da pasta (rua Alberto Hinoto Bento, 49, Macedo).

As ações preparam a população para a Virada Inclusiva 2025 “Presença, Voz e Pertencimento”, que acontecerá no dia 6 de dezembro, sábado, das 9h às 13h, no Salão de Artes do Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

As atividades marcam também a comemoração dos dez anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante direitos, bem como estabelece como crimes o preconceito, o abuso e a discriminação contra pessoas atípicas, entre outros assuntos.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.