Jardim Fortaleza recebe a 2ª edição do Movimento Cultural Guarulhos com entrada gratuita

No próximo domingo (30), das 11h às 20h, o Jardim Fortaleza será palco de mais uma grande celebração artística. A 2ª edição do Movimento Cultural Guarulhos ocupará a Rua Hilário Pires de Freitas, 56, com entrada gratuita e uma programação vibrante composta por mais de 20 atrações de música, circo, teatro, cinema e oficinas culturais para todas as idades.

A ação transforma o bairro em um circuito cultural a céu aberto, reunindo artistas locais e regionais e aproximando a comunidade da diversidade artística presente na cidade. Entre os destaques musicais, estão Filosofia Reggae, Raffa Moreira, Pagode do Cebolla, além de batalhas de break, apresentações de DJs, coletivos de cultura urbana e performances de rima.

O secretário de Cultura de Guarulhos, João Márcio Ferraz, destaca a importância da iniciativa, que reafirma o compromisso da gestão com a descentralização da cultura e leva arte, alegria e oportunidade para todas as regiões da cidade, fortalecendo o vínculo entre os artistas e o público.

Batalha de Break com Nelson Triunfo

Abrindo a programação às 11h, a tradicional Batalha de Break promete movimentar o público e valorizar a cultura hip-hop. A edição contará com a presença de Nelson Triunfo, referência nacional da dança urbana e figura histórica na expansão do breakdance no Brasil. Sua participação reforça o caráter formativo do evento e inspira novas gerações de dançarinos.

Cinema ao ar livre e experiências imersivas

Entre os destaques da programação está o Espaço Cinema, que oferecerá uma experiência imersiva com exibição de curtas-metragens, animações e produções nacionais. O ambiente foi pensado para envolver crianças, jovens e adultos, promovendo o contato com a diversidade da produção audiovisual brasileira. Além disso, o público poderá acompanhar espetáculos teatrais, apresentações circenses, oficinas e performances ao longo de todo o dia, transformando o Jardim Fortaleza em um polo cultural dinâmico, acolhedor e democrático.

Programação Musical e Artística – 30 de novembro

11h – Batalha de Break (jurado especial: Nelson Triunfo)

14h30 – Raffa Moreira

15h30 – Gustrago (Rima)

16h – No Gueto Sound

17h – Pagode do Cebolla

18h – No Gueto Sound

19h – Filosofia Reggae

20h – Encerramento

Serviço

Movimento Cultural Guarulhos – 2ª Edição

30 de novembro de 2025

Das 11h às 20h

Rua Hilário Pires de Freitas, 56 – Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP

Entrada gratuita

Mais de 20 atrações entre música, teatro, circo, cinema e oficinas