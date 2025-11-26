Mães atípicas participam de curso gratuito de panetone oferecido pela Prefeitura

Cerca de 30 mães de pessoas com deficiência (PCD), divididas em duas turmas, participaram nesta terça-feira (25), do curso gratuito de panetone Faça e Venda oferecido pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão em sua sede, no Macedo.

Com uma linguagem simples, a professora de confeitaria e gastronomia, Marisa Reis, abordou a técnica de elaboração do produto. Os materiais foram fornecidos pela subsecretaria e por parceiros locais como a unidade Bom Clima do Fonte Nova Supermercados.

De acordo com a subsecretária da pasta, Mayara Maia, em um ambiente acessível, mães de crianças com qualquer tipo de deficiência puderam adquirir uma habilidade prática para geração de renda e também fortalecer sua autonomia.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.