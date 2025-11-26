CastraPet Móvel atende na região do Pimentas nas duas próximas semanas

O CastraPet Móvel, ônibus da Prefeitura de Guarulhos para castração gratuita de cães e gatos com até 20 kg, permanecerá nas duas primeiras semanas de dezembro estacionado na rua Nove, nº 96, no Jardim Silvestre, região do Pimentas. As inscrições presenciais serão realizadas somente no dia 1º de dezembro, segunda-feira, das 9h ao meio-dia. As cirurgias serão agendadas para os dias 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 de dezembro, sendo terças e quartas-feiras reservadas para os cães, e quintas e sextas para os gatos.

Para inscrever o animal é necessário ser maior de 18 anos, levar RG, CPF e comprovante de residência de Guarulhos. Mais informações, como horários e preparação do animal serão passadas aos tutores que concluírem a marcação. São disponibilizadas cerca de 330 vagas por semana.

Nesta quarta-feira (26), 55 cães machos e fêmeas foram esterilizados no ônibus que permanece estacionado na sede do Departamento de Proteção Animal (Dpan), no Bonsucesso. Apolo, um lulu-da-pomerânia de seis meses, foi um dos pets atendidos no local. A bolinha de pelos aguardava sua vez no colo do tutor Wallace Dias da Silva, que tirou o dia para garantir a castração do filhote. “É melhor porque o animal fica mais calmo e evita muitas doenças”, disse o assistente operacional morador do Bambi.

Benefícios da castração

Em fêmeas, o procedimento diminui o risco de câncer de mama. E quanto mais cedo, melhor: 99% das cadelas castradas antes do primeiro cio não desenvolvem a doença. Já em gatas, a castração reduz as chances de câncer de mama entre 40% e 60%.

Em machos, a castração reduz a frustração sexual e a necessidade de sair em busca de “namoradas”. Ao mesmo tempo, diminui o risco de fugas, atropelamentos e brigas com outros machos.

As fêmeas não ficam mais vulneráveis a infecções uterinas graves, como a piometra. Já em machos, reduz-se em grande escala os problemas de próstata e evita-se o câncer de testículo, que pode ser fatal.

As fêmeas não entram mais no cio, poupando os tutores de lidar com o sangramento e com possíveis cães de rua importunando no portão.

Cães e gatos machos sentem menos necessidade de marcar território com urina.

Seu animal de estimação também pode ficar mais dócil, facilitando a interação e reduzindo situações problemáticas – especialmente entre os que tinham comportamento agressivo antes.

Uma vez que seu cão está castrado, consulte seu veterinário sobre a quantidade de comida que você deve oferecer. Em geral, os animais castrados consomem menos calorias.

Mitos

Não é preciso esperar que a fêmea tenha uma primeira ninhada para ser castrada. O procedimento reduz em até 99% o risco de câncer de mama nas fêmeas castradas antes do primeiro cio. Já os cães não precisam cruzar ou ter filhotes antes de ser castrados para sentirem-se satisfeitos ou completos, ou seja, sua saúde física e mental não será comprometida se eles não tiverem contato sexual ou filhotes.