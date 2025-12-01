Escolas municipais de Guarulhos recebem Selo Escola Parceira Sebrae







Unidades escolares de período integral da rede municipal de Guarulhos receberam o Selo Escola Parceira Sebrae, em evento na sede da Secretaria de Educação na última quinta-feira (27). O Selo é uma forma de reconhecimento pela aplicação de planos de aula sobre empreendedorismo como forma de incentivar o tema dentro da sala de aula.

Nessa parceria com as escolas municipais foram aplicados conteúdos de solução de Educação Empreendedora “Objetos de Aprendizagem” para cerca de 700 educandos das escolas da Prefeitura de Guarulhos José Jorge Pereira, Assis Ferreira, Édson Antônio Alberton e Felício Marcondes.

Além da participação da gestora de Educação Empreendedora do Sebrae Guarulhos, Priscila Ota, a entrega do selo contou com as presenças da subsecretária de Educação, Minéa Fratelli, e do secretário de Educação, Silvio Rodrigues, que comemorou a valiosa parceria com o Sebrae, essencial para a viabilização do projeto nas escolas da rede municipal.